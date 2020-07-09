Batman'da sosyal mesafeli, halaylı saman toplama - Son Dakika

Batman'da sosyal mesafeli, halaylı saman toplama

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına göre saman toplayan çiftçiler, mola zamanlarında da sosyal mesafeye uygun, tırmıkların ucunu tutarak halay çekiyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına göre saman toplayan çiftçiler, mola zamanlarında da sosyal mesafeye uygun, tırmıkların ucunu tutarak halay çekiyor. Zılgıtlar eşliğinde çalıştıklarını söyleyen çiftçilerden Tahsin Kaya, "Hem çalışıyoruz hem de eğleniyoruz" dedi.

Koronavirüsle mücadelenin en önemli etkenlerinden olan sosyal mesafe kuralı hayatın bir parçası oldu. Günlük hayatın dışında iş alanında da sosyal mesafe kurallarına uymak zorunluluğu oluşmasıyla çalışanlar kendilerine özgü yöntemlerle önlem alıyor. Batman'ın Gercüş ilçesinde saman toplayan çiftçiler, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre samanı tırmıkların ucuna takarak, halay ve şarkılar eşliğinde topluyor. Maske ve eldiven kullanmayı da ihmal etmeyen çiftçiler, saman toplamayı eğlence haline dönüştürdü.

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Zılgıtlar eşliğinde samanı topladıklarını söyleyen çiftçilerden Tahsin Kaya, hem çalışıp hem de keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. Saman toplayanların seslendirdiği şarkıların etkisiyle halay çektiklerini anlatan Kaya, "Arkadaşlarla beraber samanı topluyoruz. Hem çalışıyoruz hem eğleniyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle maske ve eldiven kullanıyoruz. Saman toplarken, sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz" dedi.


Tahsin Kaya, Koronavirüs, Gercüş, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da sosyal mesafeli, halaylı saman toplama - Son Dakika
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