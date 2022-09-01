Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

01.09.2022 21:23

Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Batman itfaiye ekipleri, Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalına düşen ineği boğulmaktan son anda kurtardı.

Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

BATMAN - Batman itfaiye ekipleri, Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalına düşen ineği boğulmaktan son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalında meydana geldi. Su kanalının yakınlarında otlayan inek su içmek için kanala indiği sırada dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri ineğe bağladıkları iple kuyudan çıkardı. .

Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Batman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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