Edinilen bilgiye göre olay Batman Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalında meydana geldi. Su kanalının yakınlarında otlayan inek su içmek için kanala indiği sırada dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri ineğe bağladıkları iple kuyudan çıkardı. .

Kaynak: İHA

İtfaiye, Batman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.