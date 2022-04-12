Batman'da su motorunu çalan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da su motorunu çalan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

12.04.2022 12:30
Batman'da su motorunu çalan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Batman merkez ilçesine bağlı Diktepe köyünde su motorunu çalmaya kalkışan 5 şüpheli yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Batman merkez ilçesine bağlı Diktepe köyünde su motorunu çalmaya kalkışan 5 şüpheli yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, sahipsiz su motoru bulunması olayı ile ilgili, su motorunun çalıntı olabileceği değerlendirildiği, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde 5 şahsın su motorunu tekrar almaya geldikleri esnada suçüstü yakalandıkları belirtildi. Şüpheli E.K., Y.A., S.G., K.D. ve R.Y., Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildi. E.K. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.A., K.D. ve R.Y. ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldığı bildirildi. - BATMAN

YORUMLAR
500
Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı lokma, iftar sofralarını süslüyor Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı lokma, iftar sofralarını süslüyor Dalmış Beauty'den cildi gençleştirmeye yarayan 5 önemli formül Dalmış Beauty'den cildi gençleştirmeye yarayan 5 önemli formül

Batman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da su motorunu çalan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:53 Gaziantep'te nefes borusuna ceviz kaçan küçük Metin, hayatını kaybetti
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 12:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da su motorunu çalan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement