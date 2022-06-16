İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Batman Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

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