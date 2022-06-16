Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

16.06.2022 14:55

Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde sulama kanalında terliğini yıkamaya çalışırken suya düşen 12 yaşındaki Emrah Biçici, hayatını kaybetti.

Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde sulama kanalında terliğini yıkamaya çalışırken suya düşen 12 yaşındaki Emrah Biçici, hayatını kaybetti. Emrah'ın cansız bedeni düştüğü yere 500 metre mesafede bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında oynayan 12 yaşındaki Emrah Biçici, terliğini yıkamak istedi. Ayağı kayan Biçici sulama kanalına düştü. Arkadaşları hemen köylülere haber verirken, gözden kaybolan Emrah için bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emrah'ın cansız bedeni düştüğü yere yaklaşık 500 metre uzakta bulundu. Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah daha sonra gözyaşları arasında Karpuzlu köyünde toprağa verildi.

Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika

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