Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
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Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

17.06.2022 00:58
Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde sulama kanalında terliğini yıkamaya çalışırken suya düşen 12 yaşındaki Emrah Biçici, hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde sulama kanalında terliğini yıkamaya çalışırken suya düşen 12 yaşındaki Emrah Biçici, hayatını kaybetti. Emrah'ın cansız bedeni düştüğü yere 500 metre mesafede bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında oynayan 12 yaşındaki Emrah Biçici, terliğini yıkamak istedi. Ayağı kayan Biçici sulama kanalına düştü. Arkadaşları hemen köylülere haber verirken, gözden kaybolan Emrah için bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emrah'ın cansız bedeni düştüğü yere yaklaşık 500 metre uzakta bulundu. Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emrah daha sonra gözyaşları arasında Karpuzlu köyünde toprağa verildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
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