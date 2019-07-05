Batman'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
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Batman'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk kayboldu.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:59 Kaynak: AA
'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk kayboldu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul
'dan ailesiyle Batman'daki akrabalarını ziyarete geldiği öğrenilen Mazlum Yaşar (7), Çamlıtepe Mahallesi'nde oyun oynadığı sırada sulama kanalına düştü.
Durumu gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Yaşar'ın bulunması için kanalda arama çalışması başlatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de Batman'a gelerek arama çalışmalarına katılacağı belirtildi.
Arama çalışmaları vatandaşların da desteğiyle sürüyor.
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