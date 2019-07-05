Son Dakika Haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

1 saat önce

Batman'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk kayboldu.

Batman'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu, System.String[]
Batman'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk kayboldu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan ailesiyle Batman'daki akrabalarını ziyarete geldiği öğrenilen Mazlum Yaşar (7), Çamlıtepe Mahallesi'nde oyun oynadığı sırada sulama kanalına düştü.
Durumu gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Yaşar'ın bulunması için kanalda arama çalışması başlatıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de Batman'a gelerek arama çalışmalarına katılacağı belirtildi.
Arama çalışmaları vatandaşların da desteğiyle sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:59 Kaynak: AA
İstanbul, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi PTT'den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi 25 öğrenciyi istismar eden öğretmen serbest bırakıldı, aileler sinir krizi geçirdi 8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:58:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]