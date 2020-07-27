Batman'da sulama kanalına düşerek tahliye borusuna sıkışan genç öldü - Son Dakika

Batman'da sulama kanalına düşerek tahliye borusuna sıkışan genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demirlipınar köyünde yaşayan 17 yaşındaki Ramazan Özgün, dengesini kaybederek köyden geçen sulama kanalına düştü.
Özgün'ün akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu gören çevredekiler durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yapılan arama çalışmaları sonucunda Özgün'ün akıntıya kapılarak sulama kanalının yer altından geçen tahliye borusuna sıkıştığı tespit edildi.
Tahliye borusunun önce suyunu kesen ekipler daha sonra toprağı kazarak Özgün'ün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.
Özgün'ün cenazesi Batman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.