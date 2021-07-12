Batman'da sulama kanalına giren genç boğuldu - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde bir genç, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde meydana geldi. 15 yaşındaki Ş.U. isimli genç, serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir anda akıntıya kapılan genç, çevrede bulunan köylülerin fark etmesiyle sulama kanalından çıkarılıp Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

(Abdulaziz Karataş/İHA)