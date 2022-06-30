Batman Ovasına su sağlayan Batman Barajı sol sahil sulama kanalında patlayan sifon nedeniyle merkeze bağlı Yaylıca köyü Şerbetli mezrasında geniş bir alan su altında kaldı. Köylülerin hasat yaptıkları buğdaylarını bıraktığı harman yeri ile sebze ve meyve bahçelerini su bastı. Mezradaki çiftçiler, kendi imkanlarıyla suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.

Kaynak: DHA

Süleyman Özdemir, Batman, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı - Son Dakika

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