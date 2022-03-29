Batman'da şüpheli araçtan 50 kilo esrar çıktı: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da şüpheli araçtan 50 kilo esrar çıktı: 1 kişi tutuklandı

29.03.2022 20:30
Batman'da şüpheli araçtan 50 kilo esrar çıktı: 1 kişi tutuklandı

Batman'da narkotik ekiplerince durdurulan araçta kullanıma hazır 50 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Batman'da narkotik ekiplerince durdurulan araçta kullanıma hazır 50 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Operasyona ilişkin Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına, toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, kentte araç ile uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi edindiği belirtildi.

Açıklamada, araç plakasının tespit edilmesiyle kent girişinde gerekli tedbirler alınarak dün Çevre yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, 50 kilo kubar esrar ele geçirildiği ve olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Adli makamlara sevk edilen, şüpheli şahıslardan 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, 1'i ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ifade edildi.

(Ekrem Aktaş/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da şüpheli araçtan 50 kilo esrar çıktı: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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