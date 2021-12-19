Batman'da şüpheli bavul boş çıktı - Son Dakika

- Batman'da şüpheli bavul boş çıktı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde fünye ile kontrolü olarak patlatılan şüpheli bavul boş çıktı.

Sason ilçesinin kalabalık caddesi üzerinde bırakılan şüpheli bavul çevrede paniğe neden oldu. Çevre güvenliğinin alınmasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bomba İmha Uzmanları tarafında kontrolü olarak imha edilen bavul boş çıktı. Kontrollü patlamada iş yerlerinin camları kırıldı. Temizlik işlemlerinin ardından cadde tekrar ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede bavulun çöpe atılmak üzere bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığını tespit etti.