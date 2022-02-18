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Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu - Son Dakika

Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu

18.02.2022 13:12
Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu

Batman'da, park halinde bulunan otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu.

Batman'da, park halinde bulunan otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu.

Olay, Güney Çevreyolu Balpınar köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAE 688 plakalı otomobil içerisinde iki kişi hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan iki erkekten birini başından vurularak hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

Ekipler, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Başından vurulmuş halde ölü bulunan kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. - BATMAN

Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu
Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu
Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu
Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu
Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu
Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu
Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu
Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu

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Balpınar, Otomobil, Batman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da şüpheli ölüm: Otomobil içinde 1'i ölü, 1'i ağır yaralı iki kişi bulundu - Son Dakika


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