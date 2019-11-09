Batman'da, Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist tutuklandı

BATMAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist İ.E., tutuklandı.

İl Jandarman Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hareket geçen ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın propaganda faaliyetleri ve taban genişletme çalışmalarını yürüttüğü, çatışmaya katıldığı, terör örgütü DEAŞ'ın görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen, Suriye uyruklu İ.E.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İ.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.