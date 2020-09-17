Susam hasadı başladı - Son Dakika

Batman'da susam hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Yaylıca köyünde düzenlenen etkinlikte susam hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, etkinlikte, susamın yüzde 90 oranında dışarıdan ithal edilen bir ürün olduğunu söyledi.

Buna binaen İl Özel İdareye proje sunduklarını aktaran Gün, proje kapsamında Yaylıca köyünde 170 dönümlük alanda dörder parça halinde alternatif ürün olarak susam yetiştiriciliği yaptıklarını belirtti.

Gün, "Hasadını yaptık. Dönüm başına 100 kilogram verim bekliyoruz." dedi.

Programa, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Demir ve çiftçiler katıldı.