Batman'da süt ve süt ürünleri fabrikaları denetlendi - Son Dakika

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri faaliyet yürüten süt ve süt ürünleri fabrikaları denetlendi.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol Ekipleri tarafından yapılan denetimlere İl Müdürü Mehmet Gün de iştirak etti.

Denetimlerde üretim yapan tesislerin fiziki şartları, hijyen koşulları ile süt ve süt ürünlerinin oda içerisindeki sıcaklıkları incelendi.

Denetim yapılan fabrikalardan numuneler alınırken İl Müdürü Mehmet Gün, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir süt ve süt ürünleri tüketebilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi.