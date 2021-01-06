Batman'da SYDV'ye yeni modern hizmet binası - Son Dakika

Batman'da SYDV'ye yeni modern hizmet binası

06.01.2021 10:35
Batman'da SYDV'ye yeni modern hizmet binası, System.String[]

Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yeni hizmet binası yapıldı.

Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yeni hizmet binası yapıldı.

Batman'da SYDV için yapılan hizmeti binası tamamlandı. SYDV, 3 bin metrekare kapalı alanda ve yaklaşık 3.5 milyon lira maliyetle yapılan yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür de SYDV'yi ziyaret ederek, Vakıf Müdürü Beşir Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Gür, yeni binada vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağını söyledi.

Gür, "Hizmetlerin daha verimli ve etkin bir şekilde verilebilmesi için ayrı bir binaya ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu nedenle yeni yapılan dört katlı vakıf binası vatandaşlarımıza daha nezih bir ortamda hizmet verebilecek. Yeni hizmet binasında vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağına inanıyorum. AK Parti hükümetleri döneminde her alanda icraatlar hayata geçiriliyor. Bizim felsefemizin temelinde halka hizmet hakka hizmet var." dedi.

AK Parti, Batman, Gür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da SYDV'ye yeni modern hizmet binası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği burs ve kredi ödemeleri başladı CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti Kore İşçi Partisi kongresinde dikkat çeken görüntü: 5 bin kişiden maske takan yok Slaven Bilic, Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Sekidika'yı Konyaspor'a kiralayacak Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın
Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi         
10:24
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir         
10:05
Bursa'da kızların sevgili kavgası kameralara yansıdı Bursa'da kızların sevgili kavgası kameralara yansıdı         
09:54
Çatı katında asılı halde bulunan genç kızın ailesinden çarpıcı iddia: Kızımı erkek arkadaşı öldürdü Çatı katında asılı halde bulunan genç kızın ailesinden çarpıcı iddia: Kızımı erkek arkadaşı öldürdü         
09:47
Üniversiteli Deniz'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı Üniversiteli Deniz'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı         
09:43
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı         
08:23
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu         
07:40
Trump, Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasını yasakladı Trump, Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasını yasakladı         
03:01
Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi         
23:34
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 10:39:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da SYDV'ye yeni modern hizmet binası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei