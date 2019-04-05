Batman'da Taciz İddiası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
55 dakika önce
Batman'da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Taciz zanlısı mahalleli tarafından linç girişimine uğradıBATMAN - Batman'da okul çocuklarını taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından linç girişimine uğradı.
Batman
'da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Taciz zanlısı mahalleli tarafından linç girişimine uğradı
BATMAN - Batman'da okul çocuklarını taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından linç girişimine uğradı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve polis özel harekat ekibi tacizci olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Güneykent
Mahallesi Dostlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Karatay
İlkokulundaki öğrencileri taciz ettiği iddia edilen ismi öğrenilemeyen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından darp edilmeye başlandı. Olayı duyan çevredeki diğer vatandaşların da katılımıyla taciz iddiası ile darp edilen kişi linç edilmek istendi. Tacizci olduğu iddia edilen kişinin otomobiline de mahalleli tarafından büyük çaplı hasar verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kalabalığın elinden alınan şüpheli kişi gözaltına alınarak Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis
olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:26 Kaynak: İHA
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