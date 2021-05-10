Batman'da tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Batman Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına mama bırakıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen sokak hayvanlarına destek için çalışan gönüllü gençler, haftanın belirli günlerinde kentin dört bir yanında bulunan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Batman Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran, tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmada zorlandığını belirterek, Gençlik Merkezindeki gönüllü gençlerin haftanın belirli günlerinde sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Baran, "Bir kap mama bir kap su" sloganıyla kısıtlama sürecinde kentin dört bir yanında bulunan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunduklarını dile getirerek, "Gönüllü gençlerimiz kentin dört bir yanında bulunun sokak hayvanlarına ulaşarak onların gıda ihtiyacını karşılıyor." dedi.