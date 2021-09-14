Batman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Bin 468 adet obje ele geçirildi - Son Dakika

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı tespit edilen bin 468 adet obje ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ilçesi sınırları içerisinde bir şahsın elinde piyasaya sürmek istediği tarihi eserlerin olduğu istihbaratının alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışma sonucunda merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde bir şahsın piyasaya sürmek istediği tarihi eser niteliğinde olan bin 219 adet sikke, 249 adet obje ve 3 adet dedektör ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi. - BATMAN