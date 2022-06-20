Batman'da tarımsal sulama sezonu başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Batman'da tarımsal sulama sezonunun başladığını bildirdi.

Akca yaptığı yazılı açıklamada, 15 Nisan'da başlayan sulama sezonunda toplam 141 bin 840 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile bu yılın birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 850 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezonu dileyen Akca, "DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.