Batman'da tekstil atölyesinde yangın
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Batman'da tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:46 Kaynak: AA
'da tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Bayındır
Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine çalışanlar tahliye edildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Atölyede hasara neden olan yangında dumandan etkilenen 5 kişiye 112 Acil Sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.
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