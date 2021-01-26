Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 15 yaralı - Son Dakika

Kazada, bir ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile 01 SV 050 plakalı kum yüklü traktör, Batman- Siirt kara yolu Batman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında çarpıştı.

Batman 'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

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