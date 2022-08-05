Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı - Son Dakika
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Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

05.08.2022 11:43

Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Beşiri yolunda Organize Sanayi Bölgesine (OSB) tekstil işçilerini taşıyan şehir içi minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. OSB yakınlarında yaşanan kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastaneleri sevk edildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, OSB, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı - Son Dakika
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