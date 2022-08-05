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Edinilen bilgilere göre, Batman- Beşiri yolunda Organize Sanayi Bölgesine ( OSB ) tekstil işçilerini taşıyan şehir içi minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. OSB yakınlarında yaşanan kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastaneleri sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, OSB, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı - Son Dakika

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