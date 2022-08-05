Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan 72 EL 057 plakalı minibüs, Batman- Beşiri kara yolunda karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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