Batman'da işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Batman'da işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

05.08.2022 12:52
Batman'da işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

BATMAN'da, tekstil işçilerinin taşındığı minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

BATMAN'da, tekstil işçilerinin taşındığı minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Batman- Beşiri yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmeyen 72 EL 057 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada takla atan minibüs, ters dönerken, 15 tekstil işçisinden 8'i yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçileri, itfaiye ile UMKE ekipleri çıkardı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Tragger, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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