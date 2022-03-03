Batman'da telefon dolandırıcılarına operasyon - Son Dakika
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Batman'da telefon dolandırıcılarına operasyon

03.03.2022 15:30
Batman'da telefon dolandırıcılarına operasyon

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 8 farklı soruşturma kapsamında telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 8 farklı soruşturma kapsamında telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında mağdurların Whatsapp hesaplarını ele geçiren ve yakınlarından para temin etmek suretiyle, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 şüpheli, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır'da ikametinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ikamette yapılan aramada çok sayıda telefon, harddisk, flash bellek gibi dijital materyal, kimlik ve GSM bilgisinin yazılı olduğu defter, not kağıtları, başkalarına ait kimlik, banka, SİM kartları ve sahte kimlikler olduğu tespit edildi.

Yapılan ön incelemede, şahsın dijital materyallerinde ve not defterlerinde yüzlerce kimlik ve GSM bilgisi bulunduğu görüldüğü, şüpheli şahıs aynı gün Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilip adli merciler tarafından tutuklandı. Şüphelinin mağdur ettiği şahısların ve bağlantılı diğer şüphelilerin tespitine ilişkin, incelemeler devam ediyor.

Emniyet müdürlüğünden vatandaşlara uyarı

Batman Emniyet Müdürlüğü, sanal ortamda vatandaşları mağdur eden şahıslara yönelik Siber Suçlarlar Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının süreceği belirtilirken, vatandaşların "Whatsapp", "İnstagram", "Facebook" ve diğer sosyal medya platformları üzerinden, kendilerinden para veya kişisel bilgilerini iletmesini talep eden hesapların en yakınlarına ait olsa dahi, başkası tarafından ele geçirilmiş olma ihtimalini göz önünde bulundurarak, doğruluğunu teyit etmeden para veya kişisel bilgilerini iletmekten sakınmalarının, yeni mağduriyetler oluşmasının önüne geçeceğini önemle hatırlatmak istediklerini bildirdi. - BATMAN

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da telefon dolandırıcılarına operasyon - Son Dakika


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