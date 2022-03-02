Batman'da telefon hırsızı yakalandı - Son Dakika

Batman'da bebeğini yürüyüşe çıkartan bir kadının cebindeki telefonu çalıp güvenlik kamarasına takılan hırsız, çalışmalar sonucu gözaltına alındı.

İhlas haber Ajansı'nın yaptığı haber üzerine harekete gecen Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlattığı çalışmalar neticesinde şüpheli B.K.'yi tespit ederek yakaladı.

Batman Emniyet Müdürlüğü yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Turgut Özal Bulvarı Bağdat Çarşısı önünde F.Ç. isimli vatandaşın cebinden telefonunun çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.K. isimli şüpheli şahıs aynı gün saat 18.00 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca bahse konu müştekinin telefonu temin edilerek müşteki şahsa teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN