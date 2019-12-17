Batman'da terör operasyonları: 9 gözaltı - Son Dakika

Batman'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanma faaliyetlerinin tespiti ve bu askeri personellerden sorumlu örgüt üyelerinin tespit ve deşifre edilmesi ile ilgili 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman merkez ve Sason ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.



Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan 2 şüpheli yakalandı.



Terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN