Batman'da terör operasyonları: 9 gözaltı - Son Dakika
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Batman'da terör operasyonları: 9 gözaltı

6 saat önce

Batman'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör operasyonları: 9 gözaltı, System.String[]

Batman'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanma faaliyetlerinin tespiti ve bu askeri personellerden sorumlu örgüt üyelerinin tespit ve deşifre edilmesi ile ilgili 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman merkez ve Sason ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.


Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan 2 şüpheli yakalandı.


Terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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