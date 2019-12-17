Batman'da terör operasyonları: 9 gözaltı - Son Dakika
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Batman'da terör operasyonları: 9 gözaltı

6 saat önce

BATMAN'da terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör operasyonları: 9 gözaltı, System.String[]

BATMAN'da terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince terör örgütü FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından, 6'sı ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda ise silahlı terör örgütüne üyelik suçlarından aranan 2 şüpheli yakandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:59 Kaynak: DHA
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