Batman'da terör operasyonlarında 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Batman'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanma faaliyetleri ile askeri personellerden sorumlu örgüt üyelerinin tespit ve deşifre edilmesiyle ilgili 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman merkez ve Sason ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı yakalandı.



Ayrıca, gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.