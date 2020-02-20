Batman'da terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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Batman'da terör operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

Batman'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Batman'da terör operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Batman'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, iki operasyonda da haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Osman Arslan/İHA)

Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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