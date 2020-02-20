Batman'da terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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Batman'da terör operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

BATMAN'da polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Batman'da terör operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

BATMAN'da polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasında yer aldıkları ve sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 22 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla 13 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, soruşturma kapsamında diğer 9 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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