Son Dakika Haberleri: Batman'da terör operasyonu

Batman'da terör operasyonu

1 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı iki köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

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Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı iki köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Hasankeyf ilçesinin Kelekçi ve Kayıklı köylerinde, terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önem taşıdığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:29 Kaynak: AA
PKK, Hasankeyf, Batman, Güncel
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