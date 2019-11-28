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Batman'da terör operasyonu: 30 gözaltı

6 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman merkez ve ilçelerinde PKK'ya yönelik 30 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman merkez ve ilçelerinde PKK'ya yönelik 30 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Batman'da şüpheli şahıslara yönelik 515 polisle gerçekleştirilen Şehit Polis Birol Öztekin operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ikamet ve üst aramalarında çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal, 4 adet silah ve bu silahlara ait 335 adet fişek ele geçirildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin operasyona Şehit Polis Memuru Birol Öztekin'in adını verdiklerini belirterek, "Şehit Birol Öztekin kardeşimizin adına Emniyet Müdürlüğü'müz çok kapsamlı bir terör operasyonu yaptı, terör destekçilerine yönelik 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyona da şehidimizin ismini verdik. Terörle ve onun unsurlarıyla olan mücadelemiz tavizsiz olarak son terörist silahını bırakana kadar devam edecek. Bu kararlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Devlet olmanın gereği de budur. Şehitlerimizin kanıda hiçbir zaman yerde kalmadı kalmayacaktır" dedi.

(Osman Arslan/İHA)

Batman'da terör operasyonu: 30 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
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