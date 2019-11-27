Son Dakika Haberleri: Batman'da terör operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
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Batman'da terör operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP milletvekili adayı Ş.B'nin de yer aldığı 20 zanlı yakalandı.

Batman'da terör operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP milletvekili adayı Ş.B'nin de yer aldığı 20 zanlı yakalandı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Şemsettin Camisi'nde geçen yıl şehit edilen polis memuru Birol Öztekin için düzenlenen mevlit programının ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütüne yönelik, 27 Kasım 2018'de bir çocuğu kendine siper eden PKK'lı teröristin şehit ettiği polis memuru Birol Öztekin'in ismi verilen operasyon düzenlendiğini söyledi.

Şehir merkezi ile ilçelerde 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün şehit polis Birol Öztekin'in şehadetinin birinci yılı. Şehidimizi anmak için mevlit verdik, lokma dağıttık. Şehitlerimizi kalbimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Kıymetli aileleri bizim için birer emanettir. Bugün sabah şehit Birol kardeşimizin adına 30 ayrı adrese eş zamanlı, çok kapsamlı bir terör operasyonu gerçekleştirildi.Terörle ve onun destekçileriyle mücadelemiz tavizsiz olarak son terörist silahını bırakana kadar devam edecek. Bu kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Devlet olmanın gereği budur. Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, kalmayacak."


Gözaltına alınan 20 şüphelinin arasında HDP 27. dönem milletvekili adayı Ş.B'nin de olduğu öğrenildi.

Batman, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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