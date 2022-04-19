Batman'da terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Batman'da terör operasyonunda 3 tutuklama

19.04.2022 14:45
Batman'da terör operasyonunda 3 tutuklama

BATMAN'ın Kozluk ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kozluk ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış- 34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu sürüyor. İlçeye bağlı Gümüşörgü köyü, Yukarı Gümüşörgü bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilerin ev, eklenti ve bahçelerinin teröristlerce depo, gözetleme mevzi, sığınak ve barınak olarak kullanıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada da terör örgütüne ait depo ve sığınakların birer birer ortaya çıkarılıp, imha edildiği esnada şüphelilere işkence yapıldığına yönelik asılsız itham ve iddialarda bulunulduğu ve bu şekilde operasyonda görevli jandarmaların moral ve motivasyonlarının kırılarak devam eden operasyonun boşa çıkarılmaya çalışıldığı aktarıldı. Açıklamada, operasyon esnasında elde edilen deliller ışığında aralarında işkenceye uğradığı asılsız olarak iddia edilen şüphelilerin de bulunduğu 3 kişinin 'silahlı terör örgütü üyeliği ve tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma' suçlamalarıyla sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildikleri kaydedildi.


Batman'da terör operasyonunda 3 tutuklama
Batman'da terör operasyonunda 3 tutuklama
Batman'da terör operasyonunda 3 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı, Kozluk, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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