Batman'da terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın faaliyetleri ve Nevruz kutlamaları kapsamında örgütsel etkinliklere katıldığı tespit edilen zanlılara yönelik 20 Mart'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 21 Mart'ta da HDP tarafından organize edilen Nevruz etkinliğinde de terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçaları, pankart, flama gibi materyallerle örgütün propagandasını yapan ve slogan atan 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.