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Batman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Batman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

15.02.2022 08:59
Batman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi kapsamında çalışma başlatıldı.

Dün düzenlenen operasyonla terör örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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