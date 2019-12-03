Son Dakika Haberleri: Batman'da terör operasyonunda 5 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da terör operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Batman'da terör operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şahıstan 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Batman'da terör operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şahıstan 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan eski HDP Batman il başkanı Fatma Kapalıgöz, DBP Merkez ilçe eş başkanı Mehmet Salih Turmuş, S.T., V.A, ile S.Y, "örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BATMAN

Batman, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi
Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 00:05:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da terör operasyonunda 5 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]