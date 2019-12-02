Son Dakika Haberleri: Batman'da terör operasyonunda 7 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da terör operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Batman'da terör operasyonunda 7 tutuklama

6 saat önce

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Batman'da terör operasyonunda 7 tutuklama, System.String[]

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.A.C, M.Y, E.K, H.Ç, M.E.Ö, M.Y. ile S.Ö, "örgüt üyesi olmak" suçuyla tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Emniyetteki 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BATMAN

Batman, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü
Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran çeteye operasyon düzenlendi Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 05:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da terör operasyonunda 7 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]