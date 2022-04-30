Batman'da terör örgütleri PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da terör örgütleri PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

30.04.2022 10:51
Batman'da terör örgütleri PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Batman'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Batman'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan atan ve sosyal medya platformları üzerinde övücü paylaşımlar yaparak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 3'ü serbest bırakılırken 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker, polis ve sivil mahrem yapılanma faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ise 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 kişi savcılık tarafından, 8 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.

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Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı Son dakika: Batman'da PKK propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı Son dakika: Batman'da PKK propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü, Batman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da terör örgütleri PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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