Batman'da terör örgütleri PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan atan ve sosyal medya platformları üzerinde övücü paylaşımlar yaparak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 3'ü serbest bırakılırken 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker, polis ve sivil mahrem yapılanma faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ise 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 kişi savcılık tarafından, 8 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.