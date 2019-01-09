Son Dakika Haberleri: Batman'da Terör Örgütü Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Batman'da Terör Örgütü Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

12 dakika önce

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da Terör Örgütü Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.


Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'ın ildeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

"Bu çalışmalar kapsamında çatışma bölgeleri ile iltisaklı ve irtibatlı bulunan DEAŞ terör örgütü adına elemen temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında olan ve halen tutuklu bulunan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk grubuna bağlı Tevhid Gemisi ve Tevhid Kitabevi çatısı altında faaliyet gösteren biri yabancı uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 7,65 çapında 13 fişek, 74 av tüfeği fişeği, 45 milimetre çapında 10 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak

İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı İYİ Parti ile CHP Arasındaki Yerel Seçim İttifakında 2 İldeki Kriz Aşılamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:38:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Terör Örgütü Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]