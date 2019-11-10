Son Dakika Haberleri: Batman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Batman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Batman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

7 saat önce

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı, System.String[]

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda terör örgütü DEAŞ propagandası yapan ve yurt dışındaki DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu İ.E'nin adresine operasyon düzenlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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