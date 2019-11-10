Batman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı
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Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda terör örgütü DEAŞ propagandası yapan ve yurt dışındaki DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu İ.E'nin adresine operasyon düzenlendi.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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