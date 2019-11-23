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Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 tutuklama
6 saat önce
Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında Irak'ın kuzeyinden saldırı için gelen bir teröristin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:56 Kaynak: AA
Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında Irak'ın kuzeyinden saldırı için gelen bir teröristin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, saldırı gerçekleştirmek için Irak'ın kuzeyinden gelerek kentte keşif yaptığı belirlenen "Navdar İsmail" kod adlı terörist M.F.G. ile terör örgütünün talimatları doğrultusunda faaliyet yürütmek amacıyla Van'dan gelen R.V. ile şüphelilere yardım ve yataklık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda M.F.G. ile R.V'nin arasında olduğu 7 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F.G. ve R.V. ile onlara yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.
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