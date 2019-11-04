Son Dakika Haberleri: Batman'da terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Batman'da terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Batman'da terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PYD/PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklandı.

Batman'da terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PYD/ PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce sosyal medya hesapları üzerinden, YPG/PYD/PKK ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırmak, terör örgütü ideolojisini övücü ve destekleyici mahiyette, halkta kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 4 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Batman, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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