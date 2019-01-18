Son Dakika Haberleri: Batman'da Terörist Cenazesine Katılan Muhtar Görevinden Uzaklaştırıldı

Batman'da Terörist Cenazesine Katılan Muhtar Görevinden Uzaklaştırıldı

1 saat önce

Batman Valiliğince, PKK'lı teröristin cenazesine katılan bir muhtarın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Batman'da Terörist Cenazesine Katılan Muhtar Görevinden Uzaklaştırıldı, System.String[]
Batman Valiliğince, PKK'lı teröristin cenazesine katılan bir muhtarın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Raman Mahallesi Muhtarı S.A. hakkında, bir teröristin cenazesinin, ailesine teslim ve defin işlemlerine katılması ve buradaki fiilleri nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yürüttüğü görevin hassasiyeti nedeniyle ilimiz merkez Raman Mahallesi muhtarı, hakkında nihai karar verilinceye kadar Valiliğimizce geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Raman Mahallesi muhtarlık görevini yürütmek üzere ihtiyar heyeti azası Ramazan Bingöl görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:03 Kaynak: AA

PKK, Batman, Güncel
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