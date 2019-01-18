Batman'da Terörist Cenazesine Katılan Muhtar Görevinden Uzaklaştırıldı

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Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İkinci Kez Bir Araya Gelecek