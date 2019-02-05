Son Dakika Haberleri: Batman'da Teröristlere Ait Sığınakta Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

Batman'da Teröristlere Ait Sığınakta Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

1 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde terör örgütünün yapılanmalarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen bir sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Batman'da Teröristlere Ait Sığınakta Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde terör örgütünün yapılanmalarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen bir sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik olarak Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Kalaşnikof silah şarjörü, 4 adet antitank roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet taarruz tipi el bombası, 3 adet savunma tipi el bombası, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen patlayıcı mühimmatlar savcılığın talimatı ile imha edilirken, delil niteliğinde olan malzemelere el konulduğu öğrenildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
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