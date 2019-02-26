Batman'da Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Bulundu
1 saat önce
Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan arazi çalışmaları sırasında teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan arazi çalışmaları sırasında teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Demirbilek köyü sınırlarında Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında 3 ayrı noktada 3 adet uzun namlulu Kalaşnikof tüfek, 8 adet şarjör, 2 bin 271 adet fişek ve 1 adet hücum yeleği ele geçirildiği öğrenildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, arazi arama tarama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:54 Kaynak: İHA
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