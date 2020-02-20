Batman'da teslim olan PKK'lı ailesiyle buluştu - Son Dakika
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Batman'da teslim olan PKK'lı ailesiyle buluştu

14 dakika önce

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK'lıdan biri Batman'da ailesiyle buluşturuldu.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK'lıdan biri Batman'da ailesiyle buluşturuldu.

Batman'dan 5 yıl önce örgüte katılan Ö.Ç. ile gayri resmi eşi olduğu belirtilen Suriye uyruklu F.M., Batman'da teslim oldu. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat ve emniyet unsurlarının çalışmalarında PKK'nın Suriye'deki kamplarından F.M. ile kaçan Ö.Ç.'nin ailesine haber verildi. Ö.Ç.'nin anne ve babası geldikleri Batman Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan evlatları ile buluştu. Oğulları Ö.Ç.'ye sarılan anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı.

Terör örgütü üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

(Osman Arslan/İHA)

Batman'da teslim olan PKK'lı ailesiyle buluştu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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